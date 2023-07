Jacobelli: «Il calciomercato Juve dipende tutto da Mbappé». Le dichiarazioni del giornalista

Xavier Jacobelli ha parlato a TMW Radio di calciomercato Juve.

PROGETTO GIUNTOLI – Giuntoli è stato chiaro, ha fatto capire che bisogna rispettare determinati paletti. Ha detto che si vuole puntare su certi giocatori ma che non esistono incedibili. Per la questione Vlahovic evidentemente tutto dipende da Mbappé, la cui valutazione di 200 milioni è astronomica considerando che può andar via tra un anno a zero. Il trasferimento di Vlahovic e l’eventuale arrivo di Lukaku è legato a Mbappé. Allegri sa che questa stagione sarà decisiva per il suo futuro dopo due annate piuttosto negative dal punto di vista dei risultati

