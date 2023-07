Nosotti sicuro: «La Juve dopo un anno si aspetta questo da Pogba». Le dichiarazioni del giornalista sul francese

In casa Juve c’è tanta attesa di rivedere Pogba in piena forma dopo un anno, quello del ritorno a Torino dopo le stagioni al Manchester United, passato più in infermeria che in campo a causa di tantissimi infortuni. A parlare del francese è stato il giornalista Marco Nosotti a Sky Sport 24.

LE PAROLE – «La Juve ha aspettato Pogba un anno. Ora si attendono tanto e di avere da lui subito delle risposte significative».

