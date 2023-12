Calciomercato Juventus: si inserisce l’Atalanta! Anche la Dea sulle tracce del difensore seguito dai bianconeri

Non ci sono soltanto il calciomercato Juventus e il Milan sulle tracce di Alessandro Marcandalli, difensore di proprietà del Genoa ma in questa stagione in prestito alla Reggiana.

Come riportato da Nicolò Schira, infatti, sul centrale classe 2002 si sarebbe inserita anche l’Atalanta, pronta a giocare un ruolo da protagonista in questa corsa. I rossoneri sono avvisati.

