Yildiz fa “impazzire” la Juve: la nuova dedica social all’attaccante turco dopo il gol segnato al Frosinone – FOTO

In casa Juve è scoppiata la Yildiz “mania” dopo il gol segnato dall’attaccante al Frosinone.

Qua non ci credevamo ancora pic.twitter.com/hcvHfvEdQo — JuventusFC (@juventusfc) December 26, 2023

Il club bianconero, via Twitter, ha pubblicato una nuova dedica per il turco che allo Stirpe ha sbloccato il match con una prodezza, trovando la sua prima rete in prima squadra e in Serie A.

The post Yildiz fa “impazzire” la Juve: la nuova dedica social – FOTO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG