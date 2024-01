Rifiuto incassato dalla Juve che dovrà fare a meno di un colpo selezionato per rinforzarsi nella lotta Scudetto contro l’Inter di Inzaghi

Kalvin Phillips sembrava pronto a diventare un giocatore della Juve, e invece ora per lui sembra il West Ham l’opzione più probabile. Come confermato da Guardiola, il giocatore (individuato come obiettivo per rinforzare la propria rosa nella lotta Scudetto con l’Inter) lascerà il Manchester City in prestito. Probabile quindi che la Vecchia Signora viri ora su nuovi talenti.

PHILLIPS – «Non è ancora chiusa: ha viaggiato ieri per sostenere le visite mediche ma il trasferimento non è ancora del tutto completato. Andrà in prestito per sei mesi e spero che giochi i minuti che merita e che io non potrei dargli. L’ho detto tante volte, è un essere umano e un calciatore eccezionale, altrimenti non farebbe parte della Nazionale. Spero che possa dimostrare quello che vale veramente».

