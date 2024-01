La Roma sta già guardando al mercato invernale e soprattutto Tiago Pinto vorrebbe rinforzare la difesa e tra i nomi nella lista c’è Chalobah

Sull’asse Londra-Roma si sta profilando un’operazione di calciomercato interessante. É quanto ipotizza La Gazzetta dello Sport: «Trevoh Chalobah è ancora a quota zero presenze in questo 2023-24 da dimenticare. A gennaio lascerà il Chelsea alla ricerca di una formazione che gli dia l’opportunità di scendere in campo con continuità. La Roma è interessata e ha chiesto informazioni ai Blues: i giallorossi possono contare sul canale preferenziale creato in estate tra i proprietari, gli americani Dan Friedkin e Todd Boehly, in occasione del trasferimento in prestito di Lukaku nella Capitale. Per rispettare i parametri finanziari imposti dal settlement agreement con la Uefa, Tiago Pinto può prendere Chalobah solo in prestito, la stessa formula proposta dal Crystal Palace». L’ingaggio che attualmente il giocatore percepisce è di 1,6 milioni.

