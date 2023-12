Dopo Juve-Roma i quotidiani hanno pubblicato qual è stata la differenza importante tra lil modo di giocare di Allegri e quello di Mourinho

Oltre al gol di Rabiot che ha permesso alla Juve di vincere di stretta misura, i bianconeri hanno fatto qualcosa in più dei giallorossi in qualche altra voce: nei tiri (13-11), in quelli nello specchio (4-2), nelle conclusioni da dentro l’area (9-6), nella percentuale dei duelli vinti (51-49). Poco, a vedere sul piano statistico, quanto basta però per conquistare 3 punti. Com’è stato valutato il lavoro di Allegri? Andiamo a vedere tre opinioni della carta stampata.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – voto 6,5: «Giusto insistere su Yildiz, vera delizia per gli occhi, e rilanciare Vlahovic dal primo minuto. Zero sconfitte negli scontri diretti e Inter ora più vicina».

CORRIERE DELLO SPORT – voto 7: «La sua Juve segna da undici partite consecutive in campionato e con la sua solidità trova una vittoria preziosissima per la lotta scudetto. Rosicchia punti importanti all’Inter grazie a una gara giocata con grande intelligenza: più attendista nel primo tempo, scatenata invece nella ripresa. E Max trova anche un grande Vlahovic».

CORRIERE DELLA SERA – voto 7: «Vince la sfida di tattica e tempi con Mou, non proprio un dilettante».

Ecco, invece, il giudizio su Mourinho.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – voto 5,5: «Fino al gol gioca quasi sempre con la linea difensiva a 5, poi mette dentro tutti quelli che ha perdendo di fatto in equilibrio».

CORRIERE DELLA SERA – voto 5,5: «Il giochismo del primo tempo, da eresia con il senno di poi, non lo ripaga».

CORRIERE DELLO SPORT – voto 6: «Un primo tempo di grande personalità della sua Roma, in linea con la prestazione di Napoli. Il palo, le occasioni da gol ma poca concretezza. É mancato il gol e nella ripresa la squadra ha decelerato con qualche errore individuale di troppo e la poca efficacia in attacco non solo del reparto offensivo ma dell’intera squadra. Un’altra sconfitta in trasferta, ma questa del tutto diversa dalle altre».

