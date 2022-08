Concorrenza importante per la Lazio sul fronte Reguilon. Adesso per l’esterno spagnolo sarebbe in vantaggio il Fulham

Concorrenza importante per la Lazio sul fronte Reguilon, con il Fulham adesso in vantaggio sull’esterno spagnolo.

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, gli inglesi sarebbero in vantaggio anche perché lo spagnolo preferirebbe restare in Premier League, ma non è ancora detta l’ultima parola.

L’articolo Calciomercato Lazio, beffa dal Fulham? Inglesi avanti per Reguilon proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG