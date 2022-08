Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, ha commentato il sorteggio dei gironi di Champions per i nerazzurri

Javier Zanetti, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato il sorteggio Champions dell’Inter.

LE PAROLE – «Il girone è difficile, complicato, con squadre che la Champions la sanno giocare. Dovremo essere al top quando saremo chiamati a giocare. Anche noi siamo una squadra in crescita, l’abbiamo visto l’anno scorso col Liverpool e ci riproveremo sicuramente. E’ un grande stimolo affrontare queste squadre, il Bayern è un club consolidato, così come il Barcellona. Grande rispetto per loro, ma noi saremo pronti».

