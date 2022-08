L’episodio arbitrale chiave del match valido per il ritorno degli spareggi di Conference League 2022/23: moviola Twente Fiorentina

L’episodio chiave della moviola del match tra Twente e Fiorentina, valido per il ritorno degli spareggi di Conference League 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Radu Petrescu.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Discussissimo l’episodio intorno al 55′ quando la panchina viola recrimina per un fallo di mano del portiere Unnerstall fuori dall’area di rigore. Per Petrescu non c’è niente e il portiere sembra solo sfiorare il pallone ma non toccarlo.

