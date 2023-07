Calciomercato Lazio, Aurelio De Laurentiis avvisa Zielinski: «Per chi è in scadenza devo decidere se allenarli in ritiro o se obbligarli a trovarsi altri lidi»

Ha parlato dei giocatori in scadenza, Aurelio De Laurentiis, facendo riferimento anche a Piotr Zielinski, obiettivo numero 1 per il centrocampo della Lazio.

Ecco le parole del presidente del Napoli, riportate sul sito di Alfredo Pedullà.

«Sappiamo di avere giocatori arrivati un po’ alla fine del loro percorso perché ad un anno dalla scadenza. Io devo decidere se allenarli in ritiro o se non allenarli per obbligarli a trovarsi altri lidi. Non voglio fare il cattivo con nessuno, ma siccome questi signori sono preda di agenti famelici io dico “vi sta bene così?”. Avete trovato pane per i vostri denti, posso anche mettervi a dormire e pagavi a vuoto».

