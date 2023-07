Le due operazioni di mercato dei nerazzurri sono inevitabilmente legate.

Fabrizio Romano nella sua rubrica Caughtoffside ha parlato delle due trattative che riguardano l’Inter. “Sarà una settimana cruciale per il Manchester United perché tra mercoledì e giovedì il club spera di chiudere l’affare André Onana. Nei prossimi giorni faranno all’Inter la proposta finale e confidano così di concludere. L’operazione è ormai davvero imminente, lo United ha già un accordo con Onana e c’è ten Hag che spinge”.

Romelu Lukaku-Malick Thiaw

“Mancano solo i dettagli formali, poi Onana sarà un nuovo giocatore del Manchester United, tra mercoledì e giovedì ripeto. Lukaku? Non è cambiata la sua posizione dopo aver rifiutato le offerte saudite a giugno: vuole continuare in Europa. Inter e Chelsea saranno in contatto nei prossimi giorni, a breve verrà presentata una nuova proposta; certo, deve essere migliorativa per convincere il Chelsea a vendere”.

