Calciomercato Lazio, il club biancoceleste prepara il rinnovo di Mattia Zaccagni. Ma un top club resta alla finestra per lui

Tra i vari top club esteri vigili su Mattia Zaccagni c’è sicuramente il PSG, da tempo segnalato sull’esterno.

Ma adesso la Lazio ha tuttavia in caldo per lui il rinnovo fino al 2027 con ingaggio che Lotito considera da top player: 2,5 milioni a stagione più bonus. Lo scrive Il Tempo, che evidenzia come l’esterno sia incedibile.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG