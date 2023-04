Il giornalista Paolo Condò ha analizzato la situazione della Juventus tra presente e futuro prossimo: le sue dichiarazioni

Paolo Condò, negli studi di Sky Sport, ha così parlato della Juventus.

LE PAROLE – «Bisognerà capire in che modo verrà messa su la campagna cquisti. Nella Juventus nelle ultime stagioni sono stati pompati 700 milioni perché di plusvalenza gonfiata in plusvalenza gonfiata arrivi a si accantonano cifre per giocatori manco fossero Ronaldo. Allegri dovrebbe restare, vediamo poi quali saranno i loro obiettivi».

