Ronaldo non riesce a risollevare dalla crisi l’All-Nassr: flop totale della squadra nonostante i gol del portoghese

Ieri l‘Al-Nassr di Cristiano Ronaldo è stato eliminato dalla King Cup in semifinale, proseguendo così la crisi, iniziata paradossalmente proprio dall’arrivo del portoghese.

Negli ultimi 4 mesi, infatti, il club è stato eliminato dalla Supercoppa Araba, ha perso il primo posto in campionato e ha pure esonerato Rudi Garcia. Non sono bastate le 11 reti di CR7 in 14 gare messe a referto.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG