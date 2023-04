Napoli-Salernitana rinviata Dazn sarebbe contraria a questa possibilità: ecco svelato il motivo

Come riferito da Gazzetta.it, la decisione di rinviare Napoli-Salernitana a domenica non troverebbe il favore di Dazn, che trasmetterebbe la gara in esclusiva.

Il motivo? Lo spostamento del derby campano comporterebbe anche lo slittamento della sfida tra gli azzurri e l’Udinese, altra gara attualmente in palinsesto solo sull’emittente in streaming.

