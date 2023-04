Vincent Kompany ha compiuto la sua missione: il tecnico belga ha portato il Burnley in Premier League. Decisiva l’ultima vittoria

Adesso è arrivata anche l’ufficialità: il Burnley di Vincent Kompany ha vinto la Championship e torna ufficialmente in Premier.

Alla squadra del tecnico belga basta una vittoria per 1-0 in casa del Blackburn per avere la certezza del primo posto, a 13 punti di distanza attualmente dallo Sheffield secondo.

