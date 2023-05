Calciomercato Manchester City, per Josko Gvardiol il Lipsia spara alto: 85 milioni di sterline per il difensore croato

Josko Gvardiol è uno dei nomi caldi per il prossimo calciomercato e il Manchester City lo segue da tempo.

Come riportato però dal Daily Mail, il Lipsia non ha intenzione di offrire sconti: servono 85 milioni per il difensore croato.

