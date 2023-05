Le parole di Karl-Heinz Rummenigge su Marotta: «Ha dovuto costruire con quattro soldi una squadra che è finalista della Champions League»

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Karl-Heinz Rummenigge, ha parlato con grande ammirazione di Beppe Marotta, ad dell’Inter, non lesinando anche una stoccata alla Juve, sua ex squadra. Di seguito le sue parole.

«Ho mandato anche un messaggio al mio amico Beppe Marotta. Secondo me è stato un genio quest’anno, ha dovuto costruire con quattro soldi una squadra che adesso è finalista della Champions League, non è che ha speso una barca di denaro o lo ha avuto a disposizione. Lui è un direttore generale eccezionale, forse oggi l’hanno capito anche a Torino. Quando gestivo il Bayern e lui la Juventus abbiamo fatto tanti affari: è molto serio e intelligente, ma sa valutare il mercato in virtù del fair play, non è uno troppo furbo, nel senso che sappiamo…».

