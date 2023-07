Calciomercato Milan, Fulham vicinissimo a Ballo-Toure ma c’è anche il Bologna: decisione del terzino entro due-tre giorni

Come riferito da Gianluca Di Marzio, nonostante i notevoli passi avanti fatti dal Fulham per Ballo-Touré, anche il Bologna continua ad essere in corsa per il terzino.

Gli inglesi si avvicinano di più alle richieste di Furlani (4 milioni di euro): la decisione definitiva entro 2-3 giorni.

