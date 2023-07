Calciomercato Milan, la Lazio prova ad affondare il colpo per Hudson-Odoi, esterno del Chelsea accostato anche ai rossoneri

Potrebbe esserci un’importante svolta per quanto riguarda il calciomercato Lazio. Come riferisce Il Messaggero infatti, viste le eccessive pretese del Sassuolo per Berardi (richiesta 35 milioni), i biancocelesti avrebbero deciso di accelerare per Hudson-Odoi, accostato anche al calciomercato Milan.

Il ragazzo è un vero e proprio pallino di Sarri e può essere acquistato con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni, formula che permetterebbe a Lotito di non intaccare il budget stanziato questa estate. La Lazio è pronta a chiudere.

The post Mercato Milan, la Lazio accelera per Hudson-Odoi? Ultime appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG