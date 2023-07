Alex Cordaz all’età di 40 anni andrà all’Al Nassr, percependo un ingaggio faraonico per una riserva. Le cifre dell’ex Inter

A lasciare l’Inter in direzione Arabia Saudita non è stato soltanto Brozovic: c’è anche Alex Cordaz. Il terzo portiere dei nerazzurri nelle ultime stagioni, ha trovato l’accordo con l’Al Nassr per fare la riserva di lusso. Le cifre dell’ingaggio che percepirà sono ben lontane dalla norma delle riserve in porta.

Come riporta il Corriere della Sera, l’estremo difensore guadagnerà 1 milione di euro. Con l’Arabia Saudita, adesso anche le riserve sognano un ingaggio da star.

L’articolo Cordaz riserva di lusso in Arabia: l’ingaggio faraonico dell’ex Inter. Le cifre proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG