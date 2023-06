Il Milan si sta muovendo in vista del calciomercato estivo. In tal senso ecco le ultime su Kamada e Loftus Cheek

Il Milan si sta muovendo in vista del calciomercato estivo. In tal senso ecco le ultime su Kamada e Loftus Cheek:

secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio per il giapponese il Milan ha deciso di andare avanti nella trattativa mentre per Loftus Cheek questa possibilità è stata messa in un angolo, un pò per l’età un pò perchè si vuole puntare sui giovani, il Milan non dovrebbe andare avanti per lui

