L’ambiente Milan è stato scosso dagli addi di Maldini e Massara. Oggi c’è stato un pranzo tra i due e Stefano Pioli

L’ambiente Milan è stato scosso dagli addi di Maldini e Massara. Oggi c’è stato un pranzo tra i due e Stefano Pioli.

Secondo Gianluca Di Marzio è stata l’occasione per chiudere un cerchio. Non c’era stato modo di salutarsi dopo la decisione della società di cambiare. Hanno condiviso i successi di questi anni e fatto l’in bocca al lupo all’allenatore per il proseguo sulla panchina del Milan

The post Retroscena Milan: pranzo Pioli-Massara-Maldini, cosa si sono detti appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG