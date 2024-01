Andrea D’Amico, noto agente, si è soffermato così sul calciomercato Milan in questa sessione di gennaio. Le dichiarazioni

Intervistato da Il Mattino, Andrea D’Amico ha parlato così del calciomercato Milan in vista di gennaio.

MERCATO DELLE ITALIANE – «Il Napoli di sicuro farà qualcosa di importante anche dopo il colpo Mazzocchi. Però mi aspetto qualcosa anche dal Milan che ha tanti giocatori fuori, tra infortuni e impegni in Coppa d’Africa. Dipende molto dalla posizione in classifica delle singole squadre e dagli obiettivi. Le operazioni di gennaio sono per avere incidenza immediata. Ma la situazione del calcio italiano è molto particolare».

