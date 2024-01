Icardi, fratture alle ossa del viso! Il comunicato UFFICIALE del Galatasaray sulle condizioni dell’ex obiettivo del Milan

Si ferma Mauro Icardi. L’attaccante, accostato anche al calciomercato Milan, deve rimanere ai box per qualche giorno dopo il colpo al volto subito nel derby contro il Fenerbahce. Di seguito riportato il comunicato ufficiale del Galatasaray.

COMUNICATO – «Il nostro calciatore Mauro Icardi, che ha riportato fratture alle ossa del viso dopo il colpo ricevuto nella partita del Fenerbahçe della diciottesima giornata della Trendyol Super League, non giocherà per un po’ per sottoporsi a visite oculistiche, otorinolaringoiatriche e di chirurgia plastica. A seguito della valutazione da effettuarsi dopo il 20° giorno dal trauma, il nostro giocatore potrà giocare con l’ausilio di una maschera protettiva se necessario».

