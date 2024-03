Calciomercato Milan: il Bayern Monaco bussa alla porta dei rossoneri! Vuole il big di Pioli, pronto l’affondo per lui in estate

Come è prevedibile, il calciomercato Milan dovrà resistere ai vari assalti che arriveranno in estate per i migliori giocatori della rosa a disposizione di Stefano Pioli. Tra di essi, uno dei più corteggiati è Theo Hernandez.

Come riferisce AS, il terzino francese è diventato il prescelto del Bayern Monaco per sostituire Alphonso Davies, il quale probabilmente saluterà i bavaresi in estate (il club eviterebbe così di perderlo a parametro zero per l’anno successivo). Secondo il quotidiano spagnolo, una volta ricevuta l’offerta per il canadesi, i tedeschi lanceranno l’affondo per il big rossonero.

