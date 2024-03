Tomori ha le idee chiare! Questi i suoi obiettivi con il Milan: le sue parole fanno sognare i tifosi. Ecco cos’ha detto

È un Fikayo Tomori con le idee chiare, quello che ha parlato ai microfoni di Milan TV per il format Gameplay. Il difensore centrale inglese ha chiarito quali sono i suoi obiettivi personali e di squadra, facendo sognare i tifosi del Milan.

I MIEI OBIETTIVI FUTURI – «Voglio vincere trofei giocando per il Milan. Conosciamo la storia del club ed abbiamo scritto una prima pagina con lo Scudetto ed ora abbiamo una squadra capace di vincere ancora. Devo migliorare, non solo per me stesso ma anche per la squadra».

L’INTERVISTA COMPLETA A TOMORI.

