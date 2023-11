Il Milan si muove in vista del calciomercato progettando l’attacco del futuro. In tal senso questo potrebbe essere il trio nel reparto

Due colpi in vista. Il Milan si muove in vista del calciomercato progettando l’attacco del futuro. In tal senso questo potrebbe essere il trio nel reparto:

oltre il rinnovo di Giroud, ci sarebbe il ritorno di Colombo dopo il prestito al Monza e a completare il tutto l’investimento importante verrebbe fatto su David del Lille.

