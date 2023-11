Radu Dragusin ha parlato a Sky dopo la vittoria del Genoa contro il Verona in Serie A. Ecco cosa ha detto il difensore

Radu Dragusin ha parlato a Sky dopo la vittoria del Genoa contro il Verona in Serie A. Ecco cosa ha detto il difensore nel mirino del Milan sul mercato:

«Sono giovane, sono all’inizio, devo fare tanta esperienza ed incontrare molte situazioni per crescere. Il mio sogno è migliorare sempre di più. Alla Juventus sono cresciuto tanto, è stato importante imparare da campioni come Bonucci e Chiellini. Io adesso sono in un momento di fiducia ma non devo montarmi la testa, solo lavorare ancora»

