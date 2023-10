Calciomercato Milan, individuato il 9 per la prossima stagione: è lui il prescelto dal club rossonero. Le ultime

Il Milan guarda con grande attenzione al mercato degli attaccanti, ben consapevole che con ogni probabilità in estate dovrà intervenire in questo ruolo per dare un nuovo bomber a Pioli.

Come riportato da Calciomercato.com, tra le tante idee presenti a Casa Milan c’è soprattutto il nome di Jonathan David: l’attaccante del Lille è e resta il preferito della dirigenza rossonera.

