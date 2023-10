Genoa Milan: due intoccabili e un ballottaggio a centrocampo. Le novità in vista della sfida di domani sera

Domani sera il Milan è atteso dalla delicata sfida a Marassi contro il Genoa, l’ultima gara prima della nuova sosta dedicata alle nazionali. A centrocampo in quattro si contendono tre maglie da titolari.

Due gli intoccabili per Pioli: Reijnders e Musah inizieranno la gara dal primo minuto, mentre per l’ultimo posto a disposizione è ballottaggio tra Pobega e Adli, con il secondo in vantaggio. A riportarlo è Tuttosport.

