Il Milan si sta muovendo sul mercato estivo non solo in entrata ma anche in uscita. In tal senso potrebbe salutare Lazetic

Il Milan si sta muovendo sul mercato estivo non solo in entrata ma anche in uscita. In tal senso potrebbe salutare Lazetic:

Secondo quanto riportato da gazzetta.it, il centravanti classe 2004 sarà ancora una volta ceduto in prestito dopo l’esperienza in Austria, all’Altach, per fare spazio a un nuovo calciatore extracomunitario.

The post Calciomercato Milan: Lazetic in uscita, la situazione appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG