Valentina Cernoia si è presentata ai canali ufficiali del club rossonero. Ecco le parole della neo centrocampista del Milan Femminile:

Sono emozionata di essere qui e di iniziare questa nuova avventura con i colori rossoneri. Fin da bambina sono cresciuta come tifosa di questi colori, sono onorata di vestire questa maglia. Ammetto di essere emozionata e piena di stimoli perché ho vissuto sì esperienze lunghe e molto importanti, sono contenta di aprire un nuovo ciclo per me e spero di continuare per diversi anni anche qui al Milan

CARRIERA – «Sono partita all’inizio da un Brescia che era in fase di costruzione e che non era ancora diventato il Brescia vincente in Italia e così rappresentativo in Europa. Ho vestito poi la maglia della Juventus che è famosa in tutto il mondo, quindi ho vissuto questa fase di crescita. Oggi sono qui per portare l’esperienza che ho accumulato negli anni e per alzare sempre di più l’asticella»

CRESCITA CALCIO FEMMINILE – «Ci sono tante cose che abbiamo conquistato come persone prima ancora che come calciatrici. Se dovessimo guardarci tutte quante indietro in questo momento quello che ci viene da dire è di essere orgogliose di quello che abbiamo conquistato. Abbiamo lottato e anche sofferto, ma se ci guardiamo indietro c’è grande orgoglio e soddisfazione per quello che è stato raggiunto»

COSA SI ASPETTA «Da questa nuova esperienza mi aspetto di ritrovare grandi stimoli. Sono una che non si accontenta, non credo di essere arrivata alla fine e sono sempre pronta al cambiamento. Mi auguro di portare esperienza sul campo ma anche di ricevere tanto da quello che sarà il mio nuovo ambiente e la mia nuova famiglia»

MONDIALE – «Andare al secondo Mondiale consecutivo che mi sono guadagnata sul campo è motivo di grande orgoglio, un traguardo importantissimo a cui tenevo tanto. Questo luglio per me è un mese di grandi cambiamenti, di nuove esperienze e nuove emozioni e quindi me lo vivo al massimo, dal Mondiale a quando tornerò qui, con i colori rossoneri»

