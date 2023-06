Calciomercato Milan, negati i contatti del Manchester United per Theo Hernandez: per i rossoneri l’esterno vale più di 60 milioni

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su Twitter, il Manchester United ha negato colloqui o contatti concreti con il Milan per Theo Hernández.

Non ci sono trattative in questa fase e di sicuro i rossoneri non prenderebbero mai in considerazione di vendere per € 60 milioni dichiarati.

