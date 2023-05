Calciomercato Milan, i rossoneri restano in corsa per Marcus Thuram, attaccante del Borussia Moenchengladbach in scadenza a giugno

Continua a muoversi il calciomercato Milan in vista della prossima estate. Come riportato dall’Equipe, Paolo Maldini starebbe osservando con grande attenzione la situazione relativa a Marcus Thuram, attaccante francese del Borussia Moenchengladbach in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

Sul calciatore, che vorrebbe un club che gli garantisca notevole minutaggio e che giochi la Champions League, ci sono anche Inter, Atletico Madrid e Manchester United.

