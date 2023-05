Milan, la Curva Sud si attiva per aiutare l’Emilia Romagna: ecco i dettagli sulla raccolta che avverrà domani in Piazza Axum

La Curva Sud del Milan si è attivata con una raccolta per dare un aiuto alle zone dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione.

Domani sera dalle 20.00 in Piazza Axum al cancello 15, la curva rossonera raccoglierà tutto l’occorrente da donare, ovvero: Stivali di gomma, Pale, Scope, Tira acqua, Spazzoloni, Spugne, Stracci, Prodotti per pulire, Sacchi immondizia grandi, Carriole, Pale non di plastica, Picconi, Cacciaviti, Pinze, Martello, Piede di porco, Raschia fango.

