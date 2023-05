Calciomercato Milan, per l’attacco dei rossoneri Paolo Maldini pensa ad Alvaro Morata dell’Atletico Madrid ed ex della Juve

Il calciomercato Milan della prossima estate si concentrerà moltissimo sul rafforzamento del reparto d’attacco. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, un nome tenuto in grande considerazione da Paolo Maldini è quello di Alvaro Morata.

Il centravanti dell’Atletico Madrid ed Juve ha il contratto in scadenza nel 2024 e nonostante i dialoghi avviati con il club spagnolo per il rinnovo non ha chiuso le porte all’ipotesi rossonera.

