I nerazzurri conquistano la quarta vittoria consecutiva al termine di una gara non bellissima.

L’Inter chiude un primo tempo molto tattico in vantaggio grazie al goal di Dimarco. La Roma difende bene ma quando può attacca in contropiede piede: la mira di Pellegrini è imprecisa 2 volte. Al 33′ Dumfries crossa basso, Lukaku manca ma Dimarco no: Cristante non riesce ad evitare la rete dell’esterno interista, 0-1 all’intervallo.

Romelu Lukaku

Ad inizio ripresa Correa spreca una buona chance essendo indeciso sul da farsi mentre Dimarco sfiora il palo alla sinistra di Rui Patricio. La Roma carica a testa bassa ma il destro di Ibanez termina in corner complice un tocco di Onana; al 74′ nel momento migliore dei giallorossi Ibanez sbaglia clamorosamente in uscita regalando lo 0-2 all’Inter. Lautaro scarta il regalo e serve Lukaku che trafigge Rui Patricio. Nel finale l’argentino colpisce una traversa clamorosa; la gara finisco 2-0 per l’Inter.

L’articolo L’Inter espugna l’Olimpico grazie alle reti di Dimarco e Lukaku proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG