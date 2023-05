L’attaccante esterno portoghese è stato sostituito nei minuti iniziali di Milan-Lazio.

Stefano Pioli ha dato gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Leao ai microfoni di DAZN. “Leao l’ho visto adesso. Prima di arrivare qua era sereno, si sentiva bene. Poi chiaro che in queste situazioni qua muscolari sarà importante domani fare le valutazioni e capire un po’… Magari a caldo ha sensazioni diverse”.

Rafael Leao

“Per quello che mi ha detto lui non credo sia una cosa particolarmente grave. Poi è chiaro che giochiamo tra quattro giorni e vedremo. Poi è la dimostrazione che se il gioco di squadra è alto con i singoli possiamo fare ancora meglio, l’importante è giocare a calcio e oggi abbiamo vinto una partita anche senza un giocatore importante come Rafa. Credo che sarà importante domani, come starà domattina. Era molto sereno a fine partita, questo mi fa ben sperare”.

