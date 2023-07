Il Milan si sta muovendo sul mercato estivo sia in entrata che in uscita. In tal senso potrebbe salutare Gabbia

come anticipato da Martin Sartorio e confermato da Daniele Longo, oggi c’è stato un incontro tra l’agente del giocatore e la dirigenza rossonera. Salernitana, Lecce e Frosinone interessate, potrebbe partire in prestito.

