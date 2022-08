Calciomercato Milan: i rossoneri avrebbero individuato in Onana il rinforzo per il centrocampo. C’è una leggera distanza col Bordeaux

A ormai una settimana dal termine del calciomercato, l’obiettivo numero uno del Milan per rinforzo il centrocampo è Jean Onana del Bordeaux. L’agente del calciatore ieri è stato a Bordeaux e ha avuto la risposta che tutti aspettavano: no, l’offerta del Milan per un prestito con diritto di riscatto non sarà considerata.

Onana va comprato e secondo il club francese costa 6 milioni più 1 di bonus più una percentuale sulla rivendita. La sensazione rossonera è che si possa chiudere a 5 più percentuale sulla rivendita. Il giocatore ha nel Diavolo la sua prima scelta rispetto a Nantes e Feyenoord. L’alternativa più calda è Aster Vranckx del Wolfsburg visto che Onyedika (reputato troppo caro) sembra indirizzato al Bruges. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN SU MILAN NEWS 24

L’articolo Calciomercato Milan, obiettivo Onana per il centrocampo: distanza minima col Bordeaux proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG