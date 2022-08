L’ex terzino destro Gianluca Comotto descrive le qualità di Nemanja Radonjic, nuovo acquisto del Torino.

Tuttosport ha intervistato Gianluca Comotto che si è detto ottimista sul campionato del club granata pur evidenziando qualche problema iniziale. “Ho visto i primi 180’ del campionato del Torino e mi sono fatto un’idea anche un po’ banale: vedo una grande organizzazione, soprattutto nella fase di pressione sugli avversari, ma manca qualche goal in conseguenza della difficoltà nell’andare al tiro”.

stadio Olimpico Grande Torino

“Radonjic è un giocatore di sconfinata fantasia, nato per far divertire i tifosi. L’unico punto interrogativo che continua ad aleggiare sulla sua testa riguarda l’etichetta di calciatore umorale e discontinuo. Si spiegano così le sue ultime stagioni tra un prestito e l’altro con poche presenze in campo, ma i giocatori estrosi vanno sempre aspettati: quando trovano la dimensione giusta, l’ambiente ideale per loro, diventano incontenibili. E il Torino ha dalla sua un certo Jurić per simulare il ragazzo a dovere: difficile pensare un profilo più adatto”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG