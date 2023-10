Spunta un nuovo nome per il calciomercato Milan, con i rossoneri alla ricerca di un profilo giovane per la difesa del futuro. L’ultimo giocatore finito nel taccuino dei dirigenti rossoneri arriva dalla Repubblica Ceca.

Come riferito da Relevo, il nuovo difensore osservato dai rossoneri è Martin Vitik, centrale ceco classe 2003 dello Sparta Praga. Sono già cominciati i primi sondaggi per capire la fattibilità dell’operazione, col ragazzo che ha il contratto in scadenza a giugno 2026.

