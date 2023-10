Intervenuto ai microfoni di MilanTV prima di Milan-Lazio, Christian Zaccardo si è soffermato su alcuni singoli della squadra di Stefano Pioli.

LE PAROLE – «I giocatori fondamentali in questo Milan siano Leao e Theo, quando stanno bene trascinano anche tutti gli altri. Poi ci sono esperti come Giroud, Tomori e Maignan che danno il loro apporto. Ma i due in particolare sono Leao e Theo».

The post Zaccardo: «Leao e Theo fondamentali in questo Milan, poi ci sono Giroud…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG