Calciomercato Milan: offerta da 25 milioni per l’obiettivo rossonero! Ultimissime notizie legate al calciatore che piace al club

Qualche settimana c’era il calciomercato Milan fortemente interessato a Folarin Balogun, poi si è inserita l’Inter, che ora rischia di essere beffata dal Monaco.

Secondo quanto riportato dal The Athletic, infatti, il club francese avrebbe messo sul piatto 25 milioni di euro più bonus per strappare il giocatore all’Arsenal. I Gunners considerano troppo bassa l’offerta: nerazzurri ancora fiduciosi di poter chiudere l’accordo, ma devono accelerare per evitare la beffa.

