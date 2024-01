Calciomercato Milan, Pioli chiede un centrocampista: la decisione della dirigenza rossonera e le priorità

Stefano Pioli si è esposto in maniera chiara sulla richiesta di un nuovo centrocampista in questa sessione di calcio mercato.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la dirigenza rossonera è concentrata sull’obiettivo difensore e l’operazione per un centrocampista, tuttavia, sarà possibile solo in prestito e non a titolo definitivo.

