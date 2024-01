Pellegrino e Bartesaghi sconfitti col Milan Primavera: come han giocato i due rossoneri di Pioli. I VOTI dei due difensori

Pellegrino e Bartesaghi, scesi in campo con il Milan Primavera, non sono riusciti a cambiare l’andazzo della formazione rossonera. Ecco di seguito i voti e come hanno giocato i due rossoneri di Pioli:

Pellegrino 5.5 – La condizione migliore è ancora un miraggio, e si vede alla lunga distanza. Nel secondo tempo cala vistosamente di ritmo, lasciandosi scappare in più di un’occasione il diretto avversario.

Bartesaghi 6 – Ci si aspetta chiaramente di più da lui dopo l’apprendistato in prima squadra. Partita senza grandi lampi, anzi: rimane in ombra, mantenendo un profilo basso senza grandi guizzi in fase offensiva.

LE PAGELLE DI ATALANTA MILAN PRIMAVERA

