Calciomercato Milan, a gennaio priorità al colpo in difesa: in pole c’è Kiwior, centrale dell’Arsenal ed ex Spezia

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, la priorità del calciomercato Milan per gennaio è quella di acquistare un nuovo centrale di difesa vista l’emergenza tra i centrali.

Il nome in pole è quello di Kiwior dell’Arsenal: i rossoneri lo vorrebbero in prestito con diritto di riscatto, formula che al momento non piace ai Gunners. Si continuerà ad insistere.

