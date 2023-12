Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha commentato il futuro del Milan in Champions League: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Giancarlo Padovan ha parlato così del Milan in Champions League:

«Newcastle per rimanere almeno in Europa League. Secondo me non può andare avanti in Champions League perchè, oltre a battere gli inglesi, deve sperare nella vittoria del Borussia Dortmund contro il PSG. Qualcuno dice che è meglio uscire: vero, ma sarebbe come ammettere un mezzo fallimento a dicembre. Non credo sia una cosa positiva, nemmeno Pioli se lo può permettere, nonostante, come dice lui, la società gli è vicina».

The post Padovan sul Milan in Champions: «Per me non passa. E non si può dire che sia meglio uscire dalle coppe» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG